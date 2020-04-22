Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 7200

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 7281. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные белорусского Минздрава.

Уточняется, что в стране после выздоровления от COVID-19 выписаны 769 пациентов.

По данным Минздрава, в Белоруссии проведено почти 115 тыс. тестов на коронавирус.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение, что в некоторых школах страны учащимся необходимо носить маски и использовать антисептики.