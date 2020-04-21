Число инфицированных COVID-19 в Белоруссии достигло 6723

Число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 459, до 6723.

«Всего зарегистрировано 6723 человека с положительным тестом на COVID-19. В регионах статистика по выявленным случаям существенно не поменялась», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского Минздрава.

Отмечается, что за весь период на территории страны умерли 55 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение, что в некоторых школах страны учащимся необходимо носить маски и использовать антисептики.