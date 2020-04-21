В Белоруссии рассказали о сборе плазмы у переболевших коронавирусом

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило, что в стране начался забор плазмы у людей, переболевших коронавирусом.

«Первые 15 человек, которые переболели COVID-19, уже стали донорами плазмы», — цитирует ТАСС сообщение белорусского Минздрава.

Отмечается, что забор плазмы проводится в Минске и Витебске.

Также сообщается, что такая методика внедряется для помощи пациентам в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что за сутки в Белоруссии наличие коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено у 457 человек, общее число заражённых составляет 6264.