На Украине неизвестный пытался поджечь синагогу

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович призвал полицию разобраться с попыткой поджога синагоги в Херсоне.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост парламентария на его странице в Facebook.

«Сегодня пытались поджечь синагогу в Херсоне. В 100 м управление СБУ. Центр города. Поджигатели бросили в здание два «коктейля Молотова». Прошу считать эту публикацию официальным депутатским запросом МВД: что делается для раскрытия преступления?» — написал он.

Как указывает телеканал, в областном управлении полиции отметили, что самодельный «коктейль Молотова» бросил в херсонскую синагогу неизвестный мужчина в ночь на 20 апреля, однако зажигательная смесь не сработала и здание уцелело.

В настоящий момент поджигатель находится на свободе.

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В октябре 2019 года в украинском городе Умань мужчина нарисовал на стене, которая находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.