Лукашенко поручил перевести больных COVID-19 в областные больницы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перевести заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 из районных больниц страны в областные.
Лукашенко поручил перевести больных COVID-19 в областные больницы
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Людей лучше держать в областных центрах, не в районе», — сказал он.

По мнению президента, это поможет лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более квалифицированную помощь. К тому же появится возможность привести в порядок районные больницы, исходя из уже имеющегося опыта.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник назвал контролируемой ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

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