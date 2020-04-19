Лукашенко поручил перевести больных COVID-19 в областные больницы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перевести заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 из районных больниц страны в областные.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Людей лучше держать в областных центрах, не в районе», — сказал он.

По мнению президента, это поможет лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более квалифицированную помощь. К тому же появится возможность привести в порядок районные больницы, исходя из уже имеющегося опыта.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник назвал контролируемой ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.