Лукашенко поручил перевести больных COVID-19 в областные больницы
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Людей лучше держать в областных центрах, не в районе», — сказал он.
По мнению президента, это поможет лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более квалифицированную помощь. К тому же появится возможность привести в порядок районные больницы, исходя из уже имеющегося опыта.
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник назвал контролируемой ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.