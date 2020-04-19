На Украине завели дело из-за скопления людей в храме в Донецкой области

Украинские правоохранительные органы завели уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Успенской лавре на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции.

«В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не были соблюдены социальная дистанция ​​и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст. 325 УК Украины», — говорится в заявлении.

Уточняется, что богослужение в большинстве храмов региона прошли без нарушений. Полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция оштрафовала трёх священнослужителей из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье, несмотря на карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19.