На Украине завели дело из-за скопления людей в храме в Донецкой области
- Reuters
Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции.
«В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не были соблюдены социальная дистанция и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст. 325 УК Украины», — говорится в заявлении.
Уточняется, что богослужение в большинстве храмов региона прошли без нарушений. Полиция продолжает работать в усиленном режиме.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция оштрафовала трёх священнослужителей из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье, несмотря на карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19.