На Украине оштрафовали трёх священников за скопление людей в церквях

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция оштрафовала трёх священнослужителей из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье, несмотря на карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеют к Богу никакого отношения! Церковникам в трёх случаях полицией вынесены административные штрафы. Еще по 12 — материалы изучаются. У нас свобода совести, но... имейте же совесть!» — отметил он.

Ранее власти Греции завели уголовные дела на двух священнослужителей за проведение служб в храмах в Вербное воскресенье, несмотря на действующие ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19.