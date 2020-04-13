На Украине оштрафовали трёх священников за скопление людей в церквях

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция оштрафовала трёх священнослужителей из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье, несмотря на карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине оштрафовали трёх священников за скопление людей в церквях
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеют к Богу никакого отношения! Церковникам в трёх случаях полицией вынесены административные штрафы. Еще по 12 — материалы изучаются. У нас свобода совести, но... имейте же совесть!» — отметил он.

Ранее власти Греции завели уголовные дела на двух священнослужителей за проведение служб в храмах в Вербное воскресенье, несмотря на действующие ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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