Лукашенко призвал не закрывать людям дорогу к храму из-за коронавируса

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Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе посещения на Пасху Свято-Благовещенской Ляденской церкви заявил, что не приветствует закрытия храмов для прихожан из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Лукашенко призвал не закрывать людям дорогу к храму из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики... Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что «как только наступил этот психоз, все рванули не в храм, а от храма».

Ранее белорусский лидер посоветовал чиновникам не забывать об экономике страны на фоне борьбы с распространением коронавируса.

Он также сообщил, что в Белоруссии забрезжил «маленький лучик надежды» в ситуации с коронавирусной инфекцией.

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