Лукашенко призвал не закрывать людям дорогу к храму из-за коронавируса
- РИА Новости
«Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики... Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год», — цитирует его БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что «как только наступил этот психоз, все рванули не в храм, а от храма».
Ранее белорусский лидер посоветовал чиновникам не забывать об экономике страны на фоне борьбы с распространением коронавируса.
Он также сообщил, что в Белоруссии забрезжил «маленький лучик надежды» в ситуации с коронавирусной инфекцией.