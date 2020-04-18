На Украине создали Фонд по борьбе с коронавирусом

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет страны из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине создали Фонд по борьбе с коронавирусом
  • Reuters

«Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Фонд борьбы с коронавирусом получит 64,7 млрд гривен (более $2,3 млрд. — RT) на «первоочередные и приоритетные» задачи по борьбе с COVID-19.

Ранее украинский Минздрав сообщил, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 5106.

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