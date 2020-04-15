В Молдавии перенесли мероприятия в честь Дня Победы

Власти Молдавии перенесли праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на 24 августа из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учётом введённых властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, как-то: Марш Победы — «Бессмертный полк», праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, — переносятся на 24 августа», — написал президент Молдавии Игорь Додон в Facebook.

17 марта парламент Молдавии принял постановление о введении чрезвычайного положения в связи с распространением COVID-19 в стране.