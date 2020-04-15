В Молдавии перенесли мероприятия в честь Дня Победы

Короткая ссылка
Власти Молдавии перенесли праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на 24 августа из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Молдавии перенесли мероприятия в честь Дня Победы
  • © DANIEL MIHAILESCU
  • AFP

«Исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учётом введённых властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, как-то: Марш Победы — «Бессмертный полк», праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, — переносятся на 24 августа», — написал президент Молдавии Игорь Додон в Facebook.

17 марта парламент Молдавии принял постановление о введении чрезвычайного положения в связи с распространением COVID-19 в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить