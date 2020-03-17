В Молдавии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Парламент Молдавии принял постановление о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Иона Кику.

«Режим чрезвычайного положения вводится на всей территории страны на 60 дней», — сказал он во время выступления перед депутатами.

Постановление об объявлении чрезвычайного положения вступает в силу с момента его принятия. Оно будет действовать до 15 мая.

Ранее Кику заявил, что с 17 марта республика закрывает наземные границы, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами.