В Молдавии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
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- AFP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Иона Кику.
«Режим чрезвычайного положения вводится на всей территории страны на 60 дней», — сказал он во время выступления перед депутатами.
Постановление об объявлении чрезвычайного положения вступает в силу с момента его принятия. Оно будет действовать до 15 мая.
Ранее Кику заявил, что с 17 марта республика закрывает наземные границы, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами.