В Молдавии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

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Парламент Молдавии принял постановление о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
В Молдавии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
  • © DANIEL MIHAILESCU
  • AFP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Иона Кику.

«Режим чрезвычайного положения вводится на всей территории страны на 60 дней», — сказал он во время выступления перед депутатами.

Постановление об объявлении чрезвычайного положения вступает в силу с момента его принятия. Оно будет действовать до 15 мая. 

Ранее Кику заявил, что с 17 марта республика закрывает наземные границы, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами.

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