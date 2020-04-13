В Молдавии число жертв коронавируса возросло до 33
- Reuters
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Минздрав Молдавии.
«Министерство здравоохранения сообщает о регистрации нового случая смерти из-за COVID-19. Речь идёт о мужчине в возрасте 70 лет из района Глодяны», — указывается в заявлении.
Уточняется, что мужчина стал 33-й жертвой коронавируса в стране.
17 марта парламент Молдавии принял постановление о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.