Число заражённых коронавирусом в Белоруссии достигло 3728
Число заражённых коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 3728. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные белорусского Минздрава.
- Reuters
Уточняется, что в стране проведено более 76 тыс. тестов на коронавирус.
Кроме того, 68 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 36 человек умерли от последствий заражения COVID-19.
Ранее сообщалось о 3281 заражённом коронавирусом в Белоруссии.
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