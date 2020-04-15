Число заражённых коронавирусом в Белоруссии достигло 3728

Число заражённых коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 3728. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные белорусского Минздрава.

Reuters

Уточняется, что в стране проведено более 76 тыс. тестов на коронавирус. Кроме того, 68 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 36 человек умерли от последствий заражения COVID-19. Ранее сообщалось о 3281 заражённом коронавирусом в Белоруссии.