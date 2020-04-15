Число заражённых коронавирусом в Белоруссии достигло 3728

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Число заражённых коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 3728. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные белорусского Минздрава.
Число заражённых коронавирусом в Белоруссии достигло 3728
  • Reuters

Уточняется, что в стране проведено более 76 тыс. тестов на коронавирус.

Кроме того, 68 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 36 человек умерли от последствий заражения COVID-19.

Ранее сообщалось о 3281 заражённом коронавирусом в Белоруссии.

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