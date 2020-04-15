В Совфеде ответили на заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможности нанесения удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу.

«Это очередное заявление, которое в целом свидетельствует о том, что не в состоянии на Украине объективно оценивать ситуацию и не в состоянии прийти к нормальному как таковому разговору», — подчеркнул сенатор.

По мнению Цекова, если Шиман был бы компетентным и грамотным специалистом, то говорил бы о том, что ракеты необходимы Украине, прежде всего, для защиты своей территории.

«Такими заявлениями они ведь не нам наносят урон, они наносят Украине урон. Здравые заявления тоже звучат с Украины, мне кажется, что их становится постепенно больше. И когда накопится критическая масса вот тех людей, которые способны объективно оценивать ситуацию, тогда на Украине будет преодолен кризис», — заключил Цеков.

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».