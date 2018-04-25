Порошенко поручил запустить серийное производство ракет «Ольха» в 2018 году
- Reuters
«Принял участие в заключительном испытании нашего ракетного комплекса «Ольха»... Поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году», — написал Порошенко в Facebook.
По его словам, «Ольха» собрана полностью из украинских комплектующих.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что госиспытания ракетного комплекса начались на юге Одесской области.