Порошенко поручил запустить серийное производство ракет «Ольха» в 2018 году

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Испытания украинского ракетного комплекса «Ольха» завершены, его серийное производство начнётся в 2018 году. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко.
Порошенко поручил запустить серийное производство ракет «Ольха» в 2018 году
  • Reuters

«Принял участие в заключительном испытании нашего ракетного комплекса «Ольха»... Поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году», — написал Порошенко в Facebook.

По его словам, «Ольха» собрана полностью из украинских комплектующих.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что госиспытания ракетного комплекса начались на юге Одесской области.

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