В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление директора украинского Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможности нанесения удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу.
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
  • © Министерство обороны Украины

«В то время как весь мир борется с пандемией коронавируса, государства оказывают помощь друг другу, украинские элиты продолжают грезить «войной» с Россией. А директор Павлоградского химзавода заявляет, что украинское «чудо-оружие» может стать серьёзной угрозой для России. Эта тема уже давно устарела, пора переходить к налаживанию диалога между странами», — отметил парламентарий.

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».

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