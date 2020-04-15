В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление директора украинского Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможности нанесения удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу.

«В то время как весь мир борется с пандемией коронавируса, государства оказывают помощь друг другу, украинские элиты продолжают грезить «войной» с Россией. А директор Павлоградского химзавода заявляет, что украинское «чудо-оружие» может стать серьёзной угрозой для России. Эта тема уже давно устарела, пора переходить к налаживанию диалога между странами», — отметил парламентарий.

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».