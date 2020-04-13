Более 500 медиков заразились коронавирусом на Украине

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За сутки на Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 85 медиков, таким образом, число инфицированных медицинских сотрудников в стране достигло 530.
Более 500 медиков заразились коронавирусом на Украине
  • Reuters

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Вместе с этим он рассказал, что проблему с приобретением средств защиты для медиков через госпредприятие «Медицинские закупки» уже решили.

«Руководитель предприятия получил задание закупить средства индивидуальной защиты, в первую очередь костюмы биозащиты, респираторы... Предварительно он сообщил мне, что сегодня будет заключён договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты, которые уже в конце этой недели начнут поставляться», — подчеркнул Степанов.

6 апреля сообщалось, что в Испании примерно 19,4 тыс. медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

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