Более 500 медиков заразились коронавирусом на Украине
- Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Максима Степанова.
Вместе с этим он рассказал, что проблему с приобретением средств защиты для медиков через госпредприятие «Медицинские закупки» уже решили.
«Руководитель предприятия получил задание закупить средства индивидуальной защиты, в первую очередь костюмы биозащиты, респираторы... Предварительно он сообщил мне, что сегодня будет заключён договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты, которые уже в конце этой недели начнут поставляться», — подчеркнул Степанов.
6 апреля сообщалось, что в Испании примерно 19,4 тыс. медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.