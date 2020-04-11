Три человека погибли в результате ДТП на Украине
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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
Уточняется, что ДТП произошло вблизи 5-го километра кольцевой дороги города.
«Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины... выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи», — указывается в заявлении.
В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки, а также водитель скорой помощи.
Ранее четыре человека погибли и ещё один пострадал в результате столкновения двух иномарок на трассе Житомир — Черновцы в Житомирской области Украины.