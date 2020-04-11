Три человека погибли в результате ДТП на Украине

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Три человека погибли и четыре пострадали в результате аварии в Харькове с участием автомобиля скорой помощи.
Три человека погибли в результате ДТП на Украине
  • © Главное управление Национальной полиции в Харьковской области

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Уточняется, что ДТП произошло вблизи 5-го километра кольцевой дороги города.

«Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины... выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи», — указывается в заявлении.

В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки, а также водитель скорой помощи.

Ранее четыре человека погибли и ещё один пострадал в результате столкновения двух иномарок на трассе Житомир — Черновцы в Житомирской области Украины.

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