Четыре человека погибли в ДТП на Украине

Четыре человека погибли и ещё один пострадал в результате столкновения двух иномарок на трассе Житомир — Черновцы в Житомирской области Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

«9 марта в 04:22 любарские спасатели привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковушек: Daewoo Lanos и BMW 523, которое произошло на трассе Житомир — Черновцы в пгт Любар», — указывается в заявлении.

Уточняется, что спасателям пришлось доставать погибших и пострадавшего из машин с помощью специальных инструментов, так как автомобили были сильно деформированы в результате аварии.

Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины десять человек пострадали в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса.