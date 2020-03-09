Четыре человека погибли в ДТП на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
«9 марта в 04:22 любарские спасатели привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковушек: Daewoo Lanos и BMW 523, которое произошло на трассе Житомир — Черновцы в пгт Любар», — указывается в заявлении.
Уточняется, что спасателям пришлось доставать погибших и пострадавшего из машин с помощью специальных инструментов, так как автомобили были сильно деформированы в результате аварии.
Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины десять человек пострадали в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса.