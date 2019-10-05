На Украине столкнулись маршрутный автобус и грузовик

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Во Львовской области Украины 10 человек пострадали в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Уточняется, что авария произошла на автодороге Львов — Шегини между селом Зимна Вода и Конопница.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и личности всех участников происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Житомирской области Украины девять человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика.

21 сентября в МВД Украины сообщили о гибели девяти человек в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем в Одесской области.

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