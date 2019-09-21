Девять человек погибли в аварии с маршруткой и грузовиком на Украине
- РИА Новости
«В результате столкновения переполненной маршрутки, которая направлялась в Одессу, и грузовика, по предварительной информации, погибли девять человек, ещё двое травмированы», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины произошедшего.
Ранее сообщалось о смерти девяти человек в результате столкновения автобуса и грузовика под Ярославлем.