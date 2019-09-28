На Украине столкнулись маршрутный автобус и грузовик

Один человек погиб в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика на трассе Киев — Одесса возле города Жашкова.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

«Пострадавших сначала было пятеро, а потом их действительно зафиксировали 11. Один человек скончался в больнице. Уголовное производство ещё не открыли, в процессе», — сказал собеседник.

Как уточняет телеканал «112 Украина», возле города Жашкова столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель грузовика не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.

Ранее в Житомирской области Украины девять человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика.

21 сентября в МВД Украины сообщили о гибели девяти человек в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем в Одесской области.