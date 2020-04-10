В Белоруссии число заражённых коронавирусом достигло почти 2000

В Белоруссии по состоянию на 10 апреля общее число инфицированных COVID-19 за всё время достигло 1981, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения республики.

Reuters

«Умерли 19 с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении Интерфакс-Запад. Отмечается, что 1793 человека находятся на стационарном лечении. Также сообщается, что число выздоровевших составляет 169. Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС заявил, что российская сторона получила обращения от Белоруссии касательно оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.