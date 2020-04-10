В Белоруссии число заражённых коронавирусом достигло почти 2000

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В Белоруссии по состоянию на 10 апреля общее число инфицированных COVID-19 за всё время достигло 1981, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения республики.
В Белоруссии число заражённых коронавирусом достигло почти 2000
  • Reuters

«Умерли 19 с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении Интерфакс-Запад.

Отмечается, что 1793 человека находятся на стационарном лечении.

Также сообщается, что число выздоровевших составляет 169.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС заявил, что российская сторона получила обращения от Белоруссии касательно оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.

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