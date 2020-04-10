В Белоруссии число заражённых коронавирусом достигло почти 2000
- Reuters
«Умерли 19 с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении Интерфакс-Запад.
Отмечается, что 1793 человека находятся на стационарном лечении.
Также сообщается, что число выздоровевших составляет 169.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС заявил, что российская сторона получила обращения от Белоруссии касательно оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.