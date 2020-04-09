Число заражённых коронавирусом на Украине достигло 1892

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Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 224, с 1668 до 1892.
Число заражённых коронавирусом на Украине достигло 1892
  • Reuters

Об этом сообщает Минздрав Украины на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 09:00 9 апреля на Украине 1892 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области — 302 и в Киеве — 300, а также в Ивано-Франковской (218) и Тернопольской (169) областях.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны соблюдать введённые карантинные меры на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и не превращаться в обиженных детей.

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