Число заражённых коронавирусом на Украине достигло 1892
- Reuters
Об этом сообщает Минздрав Украины на своей странице в Facebook.
«По состоянию на 09:00 9 апреля на Украине 1892 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области — 302 и в Киеве — 300, а также в Ивано-Франковской (218) и Тернопольской (169) областях.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны соблюдать введённые карантинные меры на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и не превращаться в обиженных детей.