Зеленский призвал из-за карантина не превращаться в обиженных детей

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Украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны соблюдать введённые карантинные меры на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и не превращаться в обиженных детей.
Зеленский призвал из-за карантина не превращаться в обиженных детей
  • РИА Новости

В своём видеообращении в Facebook он подчеркнул, что государство принимает необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса, которые симметричны ограничениям в других странах Европы.

«Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности», — сказал Зеленский.

Он призвал украинцев по возможности не выходить из дома и воспринимать такой режим жизни как вызов и новые возможности для общения с близкими и домашних дел.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что страна находится на пороге пика эпидемии коронавирусной инфекции.

По данным на 7 апреля, на Украине зафиксировано 1462 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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