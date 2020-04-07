Зеленский призвал из-за карантина не превращаться в обиженных детей

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны соблюдать введённые карантинные меры на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и не превращаться в обиженных детей.

В своём видеообращении в Facebook он подчеркнул, что государство принимает необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса, которые симметричны ограничениям в других странах Европы.

«Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности», — сказал Зеленский.

Он призвал украинцев по возможности не выходить из дома и воспринимать такой режим жизни как вызов и новые возможности для общения с близкими и домашних дел.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что страна находится на пороге пика эпидемии коронавирусной инфекции.

По данным на 7 апреля, на Украине зафиксировано 1462 случая заболевания коронавирусной инфекцией.