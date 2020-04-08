У российских строителей Белорусской АЭС выявили коронавирус

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У 15 сотрудников трёх субподрядных организаций, которые приехали на строительство Белорусской АЭС, выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в инжиниринговом дивизионе «Росатома».
У российских строителей Белорусской АЭС выявили коронавирус
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, заболевших изолировали в больнице в Гродненской области.

В госкорпорации заявили, что предпринимают все необходимые меры для минимизации негативного влияния пандемии и выполнения своих обязательств в срок.

В свою очередь, министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что иностранные работники, которые прибыли в страну для «шефмонтажа и для пусконаладочных работ» на БелАЭС, проходят лабораторное тестирование и находятся на карантине.

Согласно последним данным Минздрава, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии составляет 1066, выздоровели 77 человек.

Как заявлял белорусский лидер Александр Лукашенко, проблема COVID-19 связана с экономикой страны и её будущим существованием.

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