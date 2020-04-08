У российских строителей Белорусской АЭС выявили коронавирус
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, заболевших изолировали в больнице в Гродненской области.
В госкорпорации заявили, что предпринимают все необходимые меры для минимизации негативного влияния пандемии и выполнения своих обязательств в срок.
В свою очередь, министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что иностранные работники, которые прибыли в страну для «шефмонтажа и для пусконаладочных работ» на БелАЭС, проходят лабораторное тестирование и находятся на карантине.
Согласно последним данным Минздрава, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии составляет 1066, выздоровели 77 человек.
Как заявлял белорусский лидер Александр Лукашенко, проблема COVID-19 связана с экономикой страны и её будущим существованием.