В Белоруссию прибыла миссия ВОЗ

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Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Белоруссию. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.
В Белоруссию прибыла миссия ВОЗ
  • Reuters

Как отмечается, в состав делегации входят три специалиста, их работа начнётся 8 апреля и продлится до 11 апреля.

Эксперты оценят адекватность принимаемых мер, проанализируют подходы к оказанию медицинской помощи.

Уточняется, что делегация прибыла в Белоруссию по приглашению главы государства.

Согласно данным агентства на 7 апреля, в Белоруссии 794 человека госпитализированы из-за коронавируса, 54 выздоровели, 13 — умерли.

Как заявлял белорусский президент Александр Лукашенко, проблема COVID-19 связана с экономикой страны и её будущим существованием.

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