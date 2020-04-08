В Белоруссию прибыла миссия ВОЗ
- Reuters
Как отмечается, в состав делегации входят три специалиста, их работа начнётся 8 апреля и продлится до 11 апреля.
Эксперты оценят адекватность принимаемых мер, проанализируют подходы к оказанию медицинской помощи.
Уточняется, что делегация прибыла в Белоруссию по приглашению главы государства.
Согласно данным агентства на 7 апреля, в Белоруссии 794 человека госпитализированы из-за коронавируса, 54 выздоровели, 13 — умерли.
Как заявлял белорусский президент Александр Лукашенко, проблема COVID-19 связана с экономикой страны и её будущим существованием.