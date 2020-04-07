Лукашенко готов ужесточить режим самоизоляции до «темноты в глазах»
- Reuters
Лукашенко предложил не госпитализировать указанных лиц, а держать их на домашней самоизоляции, при необходимости ужесточив режим контроля.
«Мы проверили однажды: их отправили домой, но жёсткого законодательного акта нет, и 400 человек дома не нашли. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет», — цитирует его БЕЛТА.
Белорусский лидер добавил, что «человек вправе своей жизнью распоряжаться сам», но государство должно «помочь ему защититься в этот период».
Ранее Лукашенко объяснил отсутствие в Белоруссии карантина из-за распространения коронавируса.
Он также пригрозил правительству отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков.