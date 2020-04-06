Метеорологи оценили риски пожаров в чернобыльской зоне для России

Специалисты Росгидромета рассчитали траектории движения воздуха с места пожара в чернобыльской зоне отчуждения.

«Моделирование показывает, что перемещение будет происходить в южном и юго-восточном направлениях», — сообщили в ведомстве.

По предварительным оценкам, перенос с воздушными массами загрязняющих веществ с места пожара на территорию России не прогнозируется.

«Росгидромет продолжает мониторить ситуацию с лесными пожарами в зоне Чернобыльской АЭС, при поступлении новых данных будут проведены дополнительные расчёты», — добавили там.

4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. Возгорание не удаётся потушить до сих пор.

Украинская полиция возбудила уголовное дело в связи с пожаром в зоне отчуждения.

Беспилотник заснял лесной пожар под Чернобылем, где вырос уровень радиации.