На Украине рассказали о ситуации с пожаром в чернобыльской зоне

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Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины рассказала о ситуации с пожаром в чернобыльской зоне.
На Украине рассказали о ситуации с пожаром в чернобыльской зоне
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«По состоянию на 07:00 6 апреля в зоне отчуждения и обязательного выселения продолжаются меры по ликвидации двух очагов пожаров», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что первый очаг располагается между сёлами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества. Его площадь составляет около 20 га. Второй очаг горения находится вблизи села Раговка Котовского лесничества, его площадь составляет около 5 га.

4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне начался лесной пожар. Позднее исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил об усилении возгорания в данной местности.

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