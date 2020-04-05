На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

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Исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне.
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост Фирсова в Facebook.

Отмечается, что лесной пожар уже охватил площадь в 100 га, а радиация в эпицентре возгорания начала превышать допустимые нормы.

«Ситуация сложная. Огонь распространился в чернобыльской зоне ещё на 20 га, в целом пылает более 100 га. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджёг траву, а затем огонь перекинулся и на деревья», — написал Фирсов.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины опубликовала видео с работой пожарной авиации в чернобыльской зоне.

Ранее сообщалось, что в чернобыльской зоне произошёл лесной пожар.

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