Жительница Донбасса ранена при обстреле со стороны ВС Украины

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Олег Никитин сообщил, что в результате обстрела украинских силовиков была ранена местная жительница.

«Командование операцией объединённых сил дало указание командиру 54-й бригады провести обстрел района населённого пункта Верхнеторецкого, в результате чего ранение получила мирная жительница», — приводит РИА Новости его слова.

5 апреля в представительстве самопровозглашённой ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что два ополченца погибли в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории республики.

3 апреля Следственный комитет России выявил ряд новых преступлений, совершённых против мирного населения в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, к которым могут быть причастны украинские силовики.