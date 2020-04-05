Жительница Донбасса ранена при обстреле со стороны ВС Украины
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«Командование операцией объединённых сил дало указание командиру 54-й бригады провести обстрел района населённого пункта Верхнеторецкого, в результате чего ранение получила мирная жительница», — приводит РИА Новости его слова.
5 апреля в представительстве самопровозглашённой ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что два ополченца погибли в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории республики.
3 апреля Следственный комитет России выявил ряд новых преступлений, совершённых против мирного населения в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, к которым могут быть причастны украинские силовики.