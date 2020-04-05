В СЦКК сообщили о гибели двух ополченцев в Донбассе
- © РИА Новости
«В 19:30 4 апреля зафиксирован обстрел с направления Попасная (под контролем ВС Украины) по Калиново (под контролем ЛНР). В результате обстрела от множественных осколочных ранений погибли двое военнослужащих Народной милиции ЛНР», — приводит РИА Новости сообщение представительства.
Отмечается, что для обстрела была использована противотанковая управляемая ракета.
3 апреля Следственный комитет России выявил ряд новых преступлений, совершённых против мирного населения в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, к которым могут быть причастны украинские силовики.