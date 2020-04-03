СК России возбудил три дела о преступлениях украинских силовиков в ДНР и ЛНР

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RT
Следственный комитет России выявил ряд новых преступлений, совершённых против мирного населения в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, к которым могут быть причастны украинские силовики. Об этом говорится в поступившем в RT официальном сообщении ведомства.
СК России возбудил три дела о преступлениях украинских силовиков в ДНР и ЛНР
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Следователи установили, что в период с 26 сентября 2019-го по 18 марта 2020 года производился обстрел объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР из тяжёлых видов вооружения. Обстрел совершали военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований, «выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины».

В результате были уничтожены или повреждены более 220 жилых домов в городах: Донецк, Докучаевск, Первомайск, Ясиноватая, Кировск, Золотое-5, Фрунзе и других населённых пунктах. Кроме того, более 30 объектов инфраструктуры было повреждено — линии электропередач, железные дороги, газопроводы, объекты, обеспечивающие водо- и электроснабжение.

Были жертвы и среди мирного населения. Так, двое гражданских лиц получили ранения в городах Горловке и Докучаевске. В посёлке Старомихайловка Кировского района города Донецка 28 марта 2020 года погибла 89-летняя женщина. Ещё одна 80-летняя женщина погибла после обстрела её дома в посёлке Голубовском города Кировска.

«Артиллерийские обстрелы направлены на убийство и причинение вреда гражданскому населению Донбасса по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.  

В результате было возбуждено три уголовных дела по факту жестокого обращения с гражданским населением и применения в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Ранее СК также возбудил три аналогичных дела — по факту обстрела ряда гражданских объектов в Донбассе.

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