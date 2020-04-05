В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 500

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В Белоруссии число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 500, восемь человек умерли.
В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 500
  • Reuters

«В Беларуси по состоянию на 5 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. Зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — приводит Интерфакс сообщение белорусского Минздрава.

Отмечается, что у большей части пациентов, находящихся в стационаре с коронавирусом, заболевание протекает в лёгкой или средней форме.

После лечения выздоровели 52 человека.

Общее число случаев заражения составило 562.

Накануне сообщалось, что число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 440.

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