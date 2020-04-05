Белоруссия отменяет последние поезда в Россию
- © Сергей Аверин
- РИА Новости
«Временно отменяется курсирование следующих поездов: №2/1 Минск — Москва отправлением из Минска с 5 апреля 2020 года, из Москвы с 6 апреля 2020 года; №52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург отправлением из Бреста с 5 апреля 2020 года, из Санкт-Петербурга с 6 апреля 2020 года», — говорится в сообщении на сайте железной дороги.
Отмечается, что это связано с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора о закрытии с 5 апреля 2020 года границ Российской Федерации.
По информации БЖД, неиспользованные проездные документы на отменённые поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных сборов.
Ранее сообщалось, что РЖД сохранит курсирование только двух транзитных поездов между Калининградом и другими городами России через территорию Литвы.