Белоруссия отменяет последние поезда в Россию

Белорусская железная дорога отменяет курсирование последних двух поездов в направлении России, которые ходили до Москвы и Санкт-Петербурга.

«Временно отменяется курсирование следующих поездов: №2/1 Минск — Москва отправлением из Минска с 5 апреля 2020 года, из Москвы с 6 апреля 2020 года; №52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург отправлением из Бреста с 5 апреля 2020 года, из Санкт-Петербурга с 6 апреля 2020 года», — говорится в сообщении на сайте железной дороги.

Отмечается, что это связано с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора о закрытии с 5 апреля 2020 года границ Российской Федерации.

По информации БЖД, неиспользованные проездные документы на отменённые поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных сборов.

Ранее сообщалось, что РЖД сохранит курсирование только двух транзитных поездов между Калининградом и другими городами России через территорию Литвы.