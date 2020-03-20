Между Россией и Белоруссией продолжат курсировать два поезда
- РИА Новости
Об этом сообщили в РЖД.
«В соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 23 марта между Россией и Белоруссией продолжат курсировать только два пассажирских поезда — из Москвы и из Санкт-Петербурга», — следует из пресс-релиза.
В частности, речь идёт о поездах №2/1 Минск — Москва и №52/51 Брест, Минск — Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что РЖД сохранит курсирование только двух транзитных поездов между Калининградом и другими городами России через территорию Литвы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.