Между Россией и Белоруссией продолжат курсировать два поезда

Короткая ссылка
Между Россией и Белоруссией с 23 марта продолжат курсировать только два пассажирских поезда сообщением Минск — Москва и Брест, Минск — Санкт-Петербург.
Между Россией и Белоруссией продолжат курсировать два поезда
  • РИА Новости

Об этом сообщили в РЖД.

«В соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 23 марта между Россией и Белоруссией продолжат курсировать только два пассажирских поезда — из Москвы и из Санкт-Петербурга», — следует из пресс-релиза.

В частности, речь идёт о поездах №2/1 Минск — Москва и №52/51 Брест, Минск — Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что РЖД сохранит курсирование только двух транзитных поездов между Калининградом и другими городами России через территорию Литвы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить