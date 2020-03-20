Между Россией и Белоруссией продолжат курсировать два поезда

Между Россией и Белоруссией с 23 марта продолжат курсировать только два пассажирских поезда сообщением Минск — Москва и Брест, Минск — Санкт-Петербург.

Об этом сообщили в РЖД.

«В соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 23 марта между Россией и Белоруссией продолжат курсировать только два пассажирских поезда — из Москвы и из Санкт-Петербурга», — следует из пресс-релиза.

В частности, речь идёт о поездах №2/1 Минск — Москва и №52/51 Брест, Минск — Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что РЖД сохранит курсирование только двух транзитных поездов между Калининградом и другими городами России через территорию Литвы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.