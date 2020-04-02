Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

В поздравлении Лукашенко отметил, что в настоящий момент две страны находятся у порога нового объединительного этапа.

«Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества — серьёзный задел для достойного будущего народов Белоруссии и России», — подчеркнул белорусский президент.

Он также отметил, что начало интеграционных процессов в рамках Союзного государства способствовало наполнению двустороннего сотрудничества «более глубоким содержанием, создало реальные преимущества для эффективного экономического и социального развития».

В конце февраля Лукашенко выразил готовность к «реальной интеграции» с Россией в рамках Союзного государства, но без понуждения.