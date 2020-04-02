Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
- РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
В поздравлении Лукашенко отметил, что в настоящий момент две страны находятся у порога нового объединительного этапа.
«Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества — серьёзный задел для достойного будущего народов Белоруссии и России», — подчеркнул белорусский президент.
Он также отметил, что начало интеграционных процессов в рамках Союзного государства способствовало наполнению двустороннего сотрудничества «более глубоким содержанием, создало реальные преимущества для эффективного экономического и социального развития».
В конце февраля Лукашенко выразил готовность к «реальной интеграции» с Россией в рамках Союзного государства, но без понуждения.