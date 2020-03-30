Лукашенко обсудил с силовиками вопрос реагирования на учения НАТО

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с руководителями силовых ведомств страны вопрос реагирования на учения НАТО «Защитник Европы».
Лукашенко обсудил с силовиками вопрос реагирования на учения НАТО
  • © РИА Новости

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Отмечается, что президент Белоруссии принял с докладом госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления — заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Павла Тихонова.

«Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем», — сказал Лукашенко.

Он уточнил, что, после того как «разведка доложит ситуацию», будут предприняты дальнейшие шаги по реагированию на то, что происходит у границ Белоруссии.

9 марта сообщалось, что белорусские военнослужащие наблюдают за учениями членов НАТО и стран-партнёров в Норвегии Cold Response 2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить