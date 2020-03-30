Лукашенко обсудил с силовиками вопрос реагирования на учения НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с руководителями силовых ведомств страны вопрос реагирования на учения НАТО «Защитник Европы».

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Отмечается, что президент Белоруссии принял с докладом госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления — заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Павла Тихонова.

«Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем», — сказал Лукашенко.

Он уточнил, что, после того как «разведка доложит ситуацию», будут предприняты дальнейшие шаги по реагированию на то, что происходит у границ Белоруссии.

9 марта сообщалось, что белорусские военнослужащие наблюдают за учениями членов НАТО и стран-партнёров в Норвегии Cold Response 2020.