Додон предложил объявить следующую неделю в Молдавии нерабочей

Президент Молдавии Игорь Додон предложил объявить следующую неделю в стране нерабочей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«После совещания с членами правительства решили предложить комиссии по чрезвычайным ситуациям объявить следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат для работников бюджетной сферы», — приводит ТАСС слова Додона.

С 17 марта в Молдавии введён режим чрезвычайного положени. На сегодняшний день в стране подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении объявил в стране следующую неделю нерабочей на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Правительство Азербайджана также определило следующую неделю нерабочей.