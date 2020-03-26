Додон предложил объявить следующую неделю в Молдавии нерабочей

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Президент Молдавии Игорь Додон предложил объявить следующую неделю в стране нерабочей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Додон предложил объявить следующую неделю в Молдавии нерабочей
  • РИА Новости

«После совещания с членами правительства решили предложить комиссии по чрезвычайным ситуациям объявить следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат для работников бюджетной сферы», — приводит ТАСС слова Додона.

С 17 марта в Молдавии введён режим чрезвычайного положени. На сегодняшний день в стране подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении объявил в стране следующую неделю нерабочей на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Правительство Азербайджана также определило следующую неделю нерабочей.

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