В Азербайджане объявили следующую неделю нерабочей

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Правительство Азербайджана определило следующую неделю нерабочей на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
В Азербайджане объявили следующую неделю нерабочей
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Согласно постановлению правительства, для работников с пятидневной рабочей неделей 29 марта — 3 апреля, с шестидневной рабочей неделей 26—28 марта и 30 марта — 4 апреля определяются как нерабочие дни», — приводит Интерфакс сообщение оперативного штаба страны.

Отмечается, что данное решение не распространяется на объекты государственного значения и жизнеобеспечения, на банки, супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки.

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении объявил в стране следующую неделю нерабочей.

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