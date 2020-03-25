В Азербайджане объявили следующую неделю нерабочей

Правительство Азербайджана определило следующую неделю нерабочей на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

«Согласно постановлению правительства, для работников с пятидневной рабочей неделей 29 марта — 3 апреля, с шестидневной рабочей неделей 26—28 марта и 30 марта — 4 апреля определяются как нерабочие дни», — приводит Интерфакс сообщение оперативного штаба страны.

Отмечается, что данное решение не распространяется на объекты государственного значения и жизнеобеспечения, на банки, супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки.

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении объявил в стране следующую неделю нерабочей.