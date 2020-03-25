Украина ожидает $33 млн от ООН для борьбы с коронавирусом

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Украина ожидает $33 млн от ООН в рамках глобального плана по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского постоянного представительства при Совбезе ООН Олег Николенко.
Украина ожидает $33 млн от ООН для борьбы с коронавирусом
  • © Serhii Hudak/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19, о котором сегодня объявил Генсек ООН, предусматривает помощь и для Украины. Сумма пособия составит $33 млн», — написал он в Facebook.

По его словам, речь идёт о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения.

25 марта ООН объявила о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с коронавирусом.

Цель плана общей стоимостью $2 млрд — защитить миллионы людей. Предполагается доставлять в страны «различные средства медицинского назначения» и оснащать лагеря временного размещения сантехническими установками для мытья рук.

Также правительство Украины приняло решение ввести в стране режим ЧС. Число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 113, зафиксировано четыре случая смерти.

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