Власти Казахстана ограничат транспортное сообщение внутри страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики введут дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны», — приводит Интерфакс его слова.

Токаев отметил, что необходимо в ближайшее время определиться с закрытием новых крупных населённых пунктов из-за угрозы распространения коронавируса.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения. Нур-Султан и Алма-Ата с 19 марта закрыты на карантин.

Также Токаев заявил, что все прибывающие из-за рубежа в Казахстан граждане, включая граждан стран ЕАЭС, любым видом транспорта, должны помещаться на карантин.

В Казахстане подтверждено 62 случая заражения коронавирусом.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину создать особый взаимный режим для казахстанцев и россиян, которые возвращаются на родину транзитом через территорию Казахстана и России.