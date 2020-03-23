Власти Казахстана ограничат транспортное сообщение внутри страны

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики введут дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Власти Казахстана ограничат транспортное сообщение внутри страны
  • Алма-Ата. Архивное фото. / © Анатолий Устиненко
  • РИА Новости

«К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны», — приводит Интерфакс его слова.

Токаев отметил, что необходимо в ближайшее время определиться с закрытием новых крупных населённых пунктов из-за угрозы распространения коронавируса.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения. Нур-Султан и Алма-Ата с 19 марта закрыты на карантин.

Также Токаев заявил, что все прибывающие из-за рубежа в Казахстан граждане, включая граждан стран ЕАЭС, любым видом транспорта, должны помещаться на карантин.

В Казахстане подтверждено 62 случая заражения коронавирусом.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину создать особый взаимный режим для казахстанцев и россиян, которые возвращаются на родину транзитом через территорию Казахстана и России.

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