Казахстан предложил России особый режим для транзитных пассажиров
- ©primeminister.kz
Об этом сообщает пресс-служба казахстанского правительства.
Такое предложение поступило в связи с действующими ограничениями в Казахстане и России по въезду/выезду иностранных граждан, подчеркнули там.
20 марта президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Лидеры договорились усилить взаимодействие по этому вопросу.