Казахстан предложил России особый режим для транзитных пассажиров

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину создать особый взаимный режим для казахстанцев и россиян, которые возвращаются на родину транзитом через территорию Казахстана и России.

Об этом сообщает пресс-служба казахстанского правительства.

Такое предложение поступило в связи с действующими ограничениями в Казахстане и России по въезду/выезду иностранных граждан, подчеркнули там.

20 марта президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Лидеры договорились усилить взаимодействие по этому вопросу.