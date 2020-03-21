Казахстан предложил России особый режим для транзитных пассажиров

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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину создать особый взаимный режим для казахстанцев и россиян, которые возвращаются на родину транзитом через территорию Казахстана и России.
Казахстан предложил России особый режим для транзитных пассажиров
  • ©primeminister.kz

Об этом сообщает пресс-служба казахстанского правительства.

Такое предложение поступило в связи с действующими ограничениями в Казахстане и России по въезду/выезду иностранных граждан, подчеркнули там.

20 марта президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Лидеры договорились усилить взаимодействие по этому вопросу.

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