Минск окропили святой водой с вертолёта из-за коронавируса

Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел совершил воздушный крестный ход на вертолёте и окропил Минск святой водой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что митрополит Павел, «Патриарший экзарх всея Беларуси, возглавил молебное пение во время губительного поветрия и совершил малое освящение воды во Всехсвятском храме города Минска».

«По окончании молебна владыка экзарх и отец настоятель облетели со святынями город Минск на вертолёте, совершив воздушный крестный ход. С высоты полёта они призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и, осеняя город святым крестом-мощевиком и иконой Божией Матери Державной, окропили столицу святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии», — говорится в сообщении Белорусской православной церкви.

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