Минск окропили святой водой с вертолёта из-за коронавируса

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Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел совершил воздушный крестный ход на вертолёте и окропил Минск святой водой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Минск окропили святой водой с вертолёта из-за коронавируса
  • © Alexandr Tolochko/Russian Look
  • globallookpress.com

Отмечается, что митрополит Павел, «Патриарший экзарх всея Беларуси, возглавил молебное пение во время губительного поветрия и совершил малое освящение воды во Всехсвятском храме города Минска».

«По окончании молебна владыка экзарх и отец настоятель облетели со святынями город Минск на вертолёте, совершив воздушный крестный ход. С высоты полёта они призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и, осеняя город святым крестом-мощевиком и иконой Божией Матери Державной, окропили столицу святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии», — говорится в сообщении Белорусской православной церкви.

Глава БПЦ заявил, что паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум. По словам митрополита Павла, угроза распространения инфекции принесла смущение в сердца многих людей.

Ранее на сайте Русской православной церкви (РПЦ) была опубликована инструкция настоятелям приходов и подворий, а также игуменам монастырей Московской епархии в связи с угрозой распространения коронавируса.

Глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон заявил, что верующие могут по благословению духовника причащаться без исповеди при условии отсутствия у них тяжких грехов.

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