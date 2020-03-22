Ташкент прекратит транспортное сообщение с регионами Узбекистана

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Министерство транспорта Узбекистана планирует с 24 марта ограничить движение общественного транспорта между Ташкентом и регионами страны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Ташкент прекратит транспортное сообщение с регионами Узбекистана
  • © Алексей Бабушкин
  • РИА Новости

«Министерство транспорта Республики Узбекистан с 00:01 24 марта 2020 года планирует временно ограничить движение общественного транспорта из города Ташкента в области и Республику Каракалпакстан, а также из областей и Республики Каракалпакстан в город Ташкент», — приводит РИА Новости сообщение местного министерства транспорта.

Власти страны с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами.

Число заражённых COVID-19 в стране на данный момент составляет 43.

22 марта сообщалось, что авиакомпании вывезли ещё 576 россиян из Ташкента, после того как Узбекистан прекратил транспортное сообщение со всеми странами в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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