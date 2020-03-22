Из Ташкента в Россию эвакуировано ещё 576 россиян

Авиакомпании вывезли ещё 576 россиян из Ташкена после того, как Узбекистан прекратил транспортное сообщение со всеми странами в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом в воскресенье сообщило посольство России в Ташкенте.

21 марта в Россию из Узбекистана рейсами Аэрофлота и 🇺🇿авиалиний вернулось 576 граждан 🇷🇺: 541-в Москву, 35 в Новосибирск. pic.twitter.com/HilDBfLvou — Russia in Uzbekistan (@russiauz) March 22, 2020

«21 марта в Россию из Узбекистана рейсами «Аэрофлота» и Uzbekistan Airways вернулось 576 граждан России: 541 в Москву, 35 в Новосибирск», — отметили там.

Ранее правительство Узбекистана сообщило о приостановке с 16 марта авиа- и автодорожного сообщения с другими странами из-за COVID-19.

Позднее в посольстве России заявили о проработке вопроса организации спецбортов для вывоза российских граждан из Узбекистана.