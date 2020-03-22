Из Ташкента в Россию эвакуировано ещё 576 россиян
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом в воскресенье сообщило посольство России в Ташкенте.
21 марта в Россию из Узбекистана рейсами Аэрофлота и 🇺🇿авиалиний вернулось 576 граждан 🇷🇺: 541-в Москву, 35 в Новосибирск. pic.twitter.com/HilDBfLvou— Russia in Uzbekistan (@russiauz) March 22, 2020
«21 марта в Россию из Узбекистана рейсами «Аэрофлота» и Uzbekistan Airways вернулось 576 граждан России: 541 в Москву, 35 в Новосибирск», — отметили там.
Ранее правительство Узбекистана сообщило о приостановке с 16 марта авиа- и автодорожного сообщения с другими странами из-за COVID-19.
Позднее в посольстве России заявили о проработке вопроса организации спецбортов для вывоза российских граждан из Узбекистана.