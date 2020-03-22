Из Ташкента в Россию эвакуировано ещё 576 россиян

Короткая ссылка
Авиакомпании вывезли ещё 576 россиян из Ташкена после того, как Узбекистан прекратил транспортное сообщение со всеми странами в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Из Ташкента в Россию эвакуировано ещё 576 россиян
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом в воскресенье сообщило посольство России в Ташкенте.

«21 марта в Россию из Узбекистана рейсами «Аэрофлота» и Uzbekistan Airways вернулось 576 граждан России: 541 в Москву, 35 в Новосибирск», — отметили там.

Ранее правительство Узбекистана сообщило о приостановке с 16 марта авиа- и автодорожного сообщения с другими странами из-за COVID-19.

Позднее в посольстве России заявили о проработке вопроса организации спецбортов для вывоза российских граждан из Узбекистана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить