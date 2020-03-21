В Киргизии ввели режим ЧС из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.
«В соответствии с предложением Совета безопасности Киргизии правительство вводит на территории страны режим чрезвычайной ситуации», — сказал собеседник.
Ранее Совет безопасности Киргизии рекомендовал премьер-министру страны Мухаммедкалыю Абылгазиеву ввести в республике режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.
17 марта парламент Молдавии принял постановление о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.