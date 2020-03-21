Совбез Киргизии рекомендовал ввести режим ЧС в стране из-за COVID-19

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Совет безопасности Киргизии рекомендовал премьер-министру страны Мухаммедкалыю Абылгазиеву ввести в республике режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.
Совбез Киргизии рекомендовал ввести режим ЧС в стране из-за COVID-19
  • © Пресс-служба Мосгорздрав РФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Сооронбая Жээнбекова.

«В результате обсуждения данного вопроса, с учётом предложений участников заседания Совета безопасности в узком составе, принято решение, согласно которому премьер-министру Киргизии вносится предложение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории страны с 22 марта 2020 года сроком на один месяц», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что правительству совместно с секретариатом Совбеза страны поручено разработать соответствующий план оперативных действий при объявлении режима ЧС.

Ранее парламент Молдавии принял постановление о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

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