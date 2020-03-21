Совбез Киргизии рекомендовал ввести режим ЧС в стране из-за COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Сооронбая Жээнбекова.
«В результате обсуждения данного вопроса, с учётом предложений участников заседания Совета безопасности в узком составе, принято решение, согласно которому премьер-министру Киргизии вносится предложение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории страны с 22 марта 2020 года сроком на один месяц», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что правительству совместно с секретариатом Совбеза страны поручено разработать соответствующий план оперативных действий при объявлении режима ЧС.
Ранее парламент Молдавии принял постановление о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.