Совбез Киргизии рекомендовал ввести режим ЧС в стране из-за COVID-19

Совет безопасности Киргизии рекомендовал премьер-министру страны Мухаммедкалыю Абылгазиеву ввести в республике режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Сооронбая Жээнбекова.

«В результате обсуждения данного вопроса, с учётом предложений участников заседания Совета безопасности в узком составе, принято решение, согласно которому премьер-министру Киргизии вносится предложение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории страны с 22 марта 2020 года сроком на один месяц», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что правительству совместно с секретариатом Совбеза страны поручено разработать соответствующий план оперативных действий при объявлении режима ЧС.

Ранее парламент Молдавии принял постановление о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.