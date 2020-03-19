Захарова назвала провокацией планы организовать марш с Украины в Крым

На Украине готовится очередная антироссийская провокация — «марш на Крым», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сейчас готовится ещё одна провокация — «марш на Крым» 3 мая. Его организаторы из состава так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа»* собираются прорваться на полуостров через государственную границу России», — сказала дипломат на брифинге.

Захарова призвала не допустить реализации этих планов.

Ранее глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг от попыток нарушения российской границы.

Организаторы марша заявляли, что в первых рядах будут идти члены меджлиса, украинские депутаты и «западные партнёры».

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).